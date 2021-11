Grande final do Talentos da Comunidade acontece neste sábado (13)

Ao longo do telejornal, os candidatos farão apresentações exclusivas e o vencedor (a) leva o Troféu e os prêmios já anunciados pelo padrinho da atração, o cantor Xanddy. À frente da apresentação do quadro, o repórter Eduardo Oliveira adianta que a final trará ainda mais o clima das comunidades para os telespectadores.

Jurado técnico da competição, o coordenador de programação das rádios da Rede Bahia, Maurício Habib, também participará do último dia do Talentos da Comunidade e a ansiedade está alta. “Não vejo a hora de saber quem será esse grande vencedor (a). Acredito que estou mais nervoso que os candidatos (risos)”, brinca. Além da participação de Habib durante o BMD, a programação da Bahia FM (88,7) vai trazer tudo sobre a final do quadro com a repórter Priscila Morais, que estará fazendo a cobertura para a emissora.