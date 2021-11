Grande Vitória tem mais de 850 empregos em shoppings

Novas 850 oportunidades de emprego estão sendo disponibilizadas em shoppings na cidade da Grande Vitória. Já foram iniciados alguns processos seletivos para ocupação das mesmas. A estimativa é que os candidatos selecionados comecem a atuar nos cargos até metade de 2022. Confira como se candidatar!

Grande Vitória anuncia novas vagas de emprego



Você Pode Gostar Também:

São mais de 850 vagas de emprego disponíveis para profissionais especializados em cargos que variam entre atendentes de caixa, vendedores, estoquistas, repositores, cozinheiros, entre diversos outros.

No Shopping Vitória estarão abertas, aproximadamente, 500 oportunidades de emprego. Além disso, duas salas onde funcionam o cinema do shopping serão demolidas para dar lugar ao restaurante Camarada Camarão, que serve comidas típicas nordestinas. No restaurante a abertura de 120 vagas estão sendo esperadas. Sua inauguração será em 2022.

A YouCom prevê a abertura de mais uma de suas lojas no mesmo shopping, oferecendo mais 80 oportunidades.

Foram realizadas algumas mudanças para adaptar as novas lojas e o investimento gira em torno de 5 milhões. Outras lojas pretendem ofertar seus serviços dentro do shopping, sendo elas Rip Curl, Toy Kids e City Shoes.

A loja Centauro que já disponibiliza seus serviços dentro do Shopping Vitória também passará por mudanças e a empresa aumentará seu tamanho, passando de 500 para 1500 metros quadrados.

Como realizar sua inscrição

Para realizar a inscrição em uma das vagas disponibilizadas pelas empresas, é necessário que os candidatos aguardem as próximas divulgações e informações.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!