Grêmio Anápolis-GO acerta com técnico que está na semifinal da Copa Verde – Futebol Interior

Anápolis, GO, 08 (AFI) – Atual campeão goiano, o Grêmio Anápolis já acertou quem será seu técnico para a próxima temporada. Trata-se de Willian Mattia, que atualmente está no Nova Mutum-MT, vivo nas semifinais da Copa Verde.

O Grêmio Anápolis vinha negociando sua contratação nas últimas semanas. Ele se apresenta após a Copa Verde com contrato até o fim de 2022. “Chega para dar continuidade na história de sucesso do atual Campeão Goiano 2021. Bem vindo à Raposa, Willian de Mattia!”, comunicou o clube.

Com 38 anos, Willian foi campeão mato-grossense em 2020 e campeão da divisão de acesso mato-grossense em 2019. Como treinador, já disputou a Copa do Brasil, Copa Verde, Copa FMF, Série D do Brasileiro e Mato-Grossense.

O Nova Mutum avançou às semifinais após eliminar o Brasiliense nos pênaltis. Agora, o adversário será o Vila Nova, justamente quem o Grêmio Anápolis venceu na final do estadual desta temporada.