Gretchen homenageia marido e usa cordão: ‘E de Esdras’

Casada com seu 18º marido desde setembro de 2020, Gretchen resolveu homenagear o amado usando um cordão de ouro com a inicial do nome dele. A cantora, de 62 anos, exibiu, toda orgulhosa, a corrente, neste sábado, no Instagram. “É ‘e’, de Esdras”, explicou ela, se referindo ao saxofonista Esdras de Souza. Que amor!