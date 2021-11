Greve dos caminhoneiros está acontecendo sem bloqueios

Nesta segunda-feira (1) está sendo registrada mais uma greve dos caminhoneiros. Esses trabalhadores estavam prometendo realizar uma série de bloqueios em estradas importantes do país. A paralisação até está acontecendo, mas de acordo com organizadores, não há nenhum bloqueio neste momento no país. Pelo menos é o que se sabe até aqui.

Tudo isso está fazendo o Governo Federal comemorar. Nas redes sociais, o Ministério da Infraestrutura informou que não há bloqueios em estradas. De acordo com informações de bastidores, a avaliação interna do Palácio do Planalto é de que o movimento dos trabalhadores foi muito menor do que se esperava. No entanto, eles ainda estão de olho na questão.

Os caminhoneiros estão reivindicando uma série de pontos. O primeiro deles é a redução do preço do diesel no Brasil. Como se sabe, o valor do combustível está crescendo neste momento no país. Em entrevista recente, o próprio Presidente Jair Bolsonaro admitiu que esse patamar vai subir ainda mais nos próximos meses.



Os caminhoneiros também pedem outras coisas. Eles querem, por exemplo, o cumprimento do preço mínimo do frete e a volta da aposentadoria especial para esta categoria. Não se sabe, no entanto, se eles irão conseguir fazer o Governo e o INSS mudarem de opinião sobre essas pautas. Eles esperam que sim.

A ideia desses trabalhadores era mesmo fazer uma grande paralisação como um movimento que aconteceu em 2018. Na ocasião, esses trabalhadores acabaram cruzando os braços por vários dias. Pela movimentação neste primeiro dia de nova greve, dá para afirmar que isso não vai se repetir agora.

Auxílio para caminhoneiros

Na última semana, durante uma tradicional live semanal, o Presidente Jair Bolsonaro disse que o Governo Federal vai ajudar esses caminhoneiros. Ele disse que poderá pagar um auxílio para esses profissionais.

De acordo com ele, esse novo benefício tem como objetivo ajudar esses caminhoneiros a pagarem o diesel. De acordo com ele, esse projeto novo vai pagar mensalidades de R$ 400. Ele não explicou como vai conseguir o dinheiro, mas disse que tudo vai estar dentro do teto de gastos.

Alguns representantes desses trabalhadores disseram que o valor do benefício seria insuficiente para resolver o problema do preço do combustível. Por isso, eles seguem pedindo para que o Governo interfira nesse patamar.

Auxílio Brasil

Além desse benefício para os caminhoneiros, o Governo Federal deve começar a pagar também o Auxílio Brasil já neste mês de novembro. Para quem não sabe, esse é o programa que deve substituir o Bolsa Família que chegou ao fim recentemente.

A ideia do Palácio do Planalto é fazer com que o Auxílio Brasil faça pagamentos maiores do que estes que existem na atual versão do Bolsa Família. Além disso, eles também querem aumentar a quantidade de beneficiários do projeto.

Tudo isso, no entanto, vai depender do comportamento do Congresso Nacional. Em entrevista recente, o Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que não vai poder pagar valores maiores do Bolsa Família sem uma aprovação da PEC dos Precatórios.