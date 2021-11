Grupo Boticário abrirá mais de mil novas vagas de emprego em Camaçari

Até 2023, o polo de beleza do Grupo Boticário, em Camaçari, deve gerar cerca de 1.000 vagas de emprego. Com a chegada de novos parceiros, especialmente fornecedores de embalagens, a expectativa é a geração de novas oportunidades, diretas e indiretas, em empresas como Aptar, Box Print, Tritec e Vitro. O novo investimento do Boticário consolida a história do ecossistema da beleza baiana, com um aporte de de R$600 milhões de reais.

“O Polo da Beleza é resultado da expansão do ecossistema da beleza em Camaçari. Para nós, investir na região alia estratégia de negócio a impacto socioeconômico, garantindo que estamos deixando um legado positivo para esse que é um dos polos industriais mais relevantes do Brasil. A chegada das fábricas dos parceiros facilita toda a operação e traz ainda mais oportunidades para comunidades que nos acolhem há sete anos, quando inauguramos a fábrica, em 2014”, afirma Sérgio Sampaio, vice-presidente de Operações do Grupo Boticário.

A fábrica de Camaçari está na vanguarda quando o assunto é sustentabilidade, tendo sido a primeira do Brasil no setor de cosméticos a obter a certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Aliando desenvolvimento sustentável e inovação, em dois anos, o Grupo Boticário deve aumentar sua capacidade produtiva em 65%.

Desde a chegada na Bahia, centenas de fornecedores foram conectados à cadeia produtiva, com geração de empregos diretos e indiretos, o que representa uma injeção de investimento milionário na economia local e mais impostos pagos ao governo. Atualmente, são mais de 1 mil pessoas empregadas na fábrica do Grupo Boticário em Camaçari, que tem capacidade para produzir cerca de 150 milhões de itens por ano.

Conheça as empresas do Polo de Beleza:

APTAR – O Polo da Beleza permitirá que a Aptar desenvolva ainda mais a gama de produtos e serviços para o mercado de cuidados pessoais e de beleza no Nordeste do Brasil, fornecendo com agilidade e qualidade. Pela parceria de mais de 20 anos com o Grupo Boticário, a empresa ampliou suas instalações no Brasil com a fábrica de Camaçari, instalada em maio de 2021, fornecendo válvulas de loção e spray para itens de perfumaria e cuidados pessoais. Na Bahia, em cargo de liderança, 18% são mulheres. A intenção é chegar em 25% ano em 2022 e 30% em 2025. Com 7.500 m² de área construída e pensada para ter fluxo otimizado para que a fabricação atenda a demanda de acordo com o crescimento de atuais e novos clientes, a capacidade inicial é de aproximadamente 100 milhões de peças produzidas por ano.

BOXPRINT – Parceira do Grupo Boticário há mais de 30 anos, o Polo da Beleza representa a possibilidade de facilitar a interlocução local e expandir o negócio com as oportunidades de reduções de prazo e competitividade. A empresa é a mais antiga entre os parceiros do Grupo em Camaçari, tendo iniciado a operação em 2018. A Box Print oferece embalagem em papel cartão, envoltórios e protetores para perfumaria e datas comemorativas. A produção total para o Grupo Boticário é de 74 milhões e, aproximadamente, 36 milhões produzidas somente na unidade Camaçari.

TRITEC – Fornecedora do Grupo Boticário há 26 anos, Tritec – Tribahia – chegou em Camaçari atraída pela empresa de beleza, mas de olho no atendimento do mercado no Nordeste. Para a Tritec, o Grupo Boticário representa 20 % do faturamento do seu negócio no segmento de embalagens, por isso, investiu R$550 mil na instalação da unidade que começou suas atividades em junho deste ano. O investimento em tecnologias inovadoras e a preocupação com o meio ambiente fazem parte da visão de negócios. Com foco na produção de plásticos rígidos, possui certificação internacional FSSC 22000 o que habilita o fornecimento de produtos para área alimentícia, farmacêutica, perfumaria, química, entre outros.

VITRO – Ao integrar o Polo da Beleza, a Vitro reforça seu comprometimento no desenvolvimento da indústria brasileira. Oferecendo, além de produtos de qualidade, oportunidade de crescimento das comunidades locais. A fábrica de decoração da Vitro na Bahia é uma extensão da linha produtiva da Vitro Envases, dispondo de diversos equipamentos que permitirão fornecer ao mercado nacional frascos decorados de alta qualidade. Com a previsão para operar em três turnos, a capacidade de decoração será de aproximadamente 6 milhões de peças por turno a cada ano. Instalada em Camaçari em 2021, a Vitro investe no potencial de crescimento da região, com expectativa de duplicar seu quadro de colaboradores nos próximos meses.