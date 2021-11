“Grupo com caráter” – Futebol Interior

Bragança Paulista, SP, 21 (AFI) – Mauricio Barbieri, técnico do Red Bull Bragantino, ressaltou a postura do time mesmo após a derrota na final da Copa Sul-Americana. O Massa Bruta perdeu por 1 a 0 para o Athletico. O treinador é o mais longevo no futebol brasileiro.

Apesar dos desfalques no setor do meio-campo, O Red Bull adotou uma postura ofensiva, mas não conseguiu chegar ao gol.

“Independente do resultado, fomos uma equipe que procurou sempre querer a bola e atacar. Adotamos uma postura corajosa. Eu ficaria decepcionado se não tivesse essa postura. Gosto de uma frase que diz que o corajoso morre uma vez só, o covarde morre mil vezes. Hoje é um dia que deixamos um pedaço aqui, mas com a certeza que estamos no caminho certo”, disse.

GRUPO QUALIFICADO

O comandante não deixou de elogiar as qualidades dos seus jogadores.

“Pegamos um grupo de jogadores extremamente jovens, muitos com pouquíssima experiência internacional. Desenvolveram de forma brilhante. Esse é o legado, essa construção, de jogadores, de equipe. Importante nunca esquecer o torcedor e quanto representa da cidade. Acho que é tudo um grande aprendizado. Jogadores que com esse tipo de postura, vamos ter muitas finais. Vamos ser cada vez melhor”, reforçou.

PRÓXIMA PARTIDA

A equipe volta a campo no sábado, 27, o Bragantino recebe o América-MG, às 19h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pelo Campeonato Brasileiro.

TIME DE CARÁTER

Com uma fisionomia de abatido após o jogo, ele ainda disse que os jogadores possuem muitas virtudes de caráter.

“Essas lágrimas que vemos nos olhos dos companheiros e desce dos nossos demonstra força, caráter, hombridade. Virtudes importantes para continuar crescendo. Orgulho saber que todos carregamos o mesmo sentimentos”, falou.