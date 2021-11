Grupo GR abre vagas de emprego na Bahia; veja como se candidatar

O Grupo GR está com vagas abertas para contratação de vigilante, supervisor e porteiro na Bahia. Os pré-requisitos variam de acordo com o cargo pretendido.

Para os vigilantes contratados, por exemplo, serão responsáveis por zelar pela segurança dos clientes e patrimônios; realizar rondas pelo perímetro com o veículo da empresa; transmitir e cumprir as ordens e normas de procedimentos do local de trabalho; controlar o fluxo de entrada e saída de pessoal, visitantes e automóveis; e verificar sistematicamente o estado de equipamentos (Material Carga e Material controlado).

A empresa oferece treinamentos contínuos e chances de crescimento profissional. Além disso, são oferecidos também vale-refeição, vale-transporte, seguro de vida em grupo e plano odontológico (coparticipação). O valor do salário é baseado no mercado da área.

Os interessados devem se inscrever no site do Grupo GR, na seção “Trabalhe Conosco”. No campo, ainda é possível encontrar todos os pré-requisitos para as vagas disponíveis.

A empresa é referência nacional na prestação de serviços especializados de Segurança Patrimonial, Portaria, Controle de Acesso, Bombeiro Civil, Recepção, Limpeza, Segurança Eletrônica e atende condomínios (residenciais e comerciais), indústrias, hospitais, shopping centers, instituições de ensino, sites logísticos, redes de lojas, construtoras, facilities e empresas de vários segmentos em todo o Brasil.

O Grupo GR não recebe currículos por e-mail ou contato telefônico. A candidatura é feita somente on-line, sem custos para participação nos processos seletivos.