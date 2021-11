Referência nacional na prestação de serviços especializados de Segurança Patrimonial, Portaria, Controle de Acesso, Bombeiro Civil, Recepção, Limpeza e Segurança Eletrônica, o Grupo GR oferece oportunidades no Amazonas para profissionais de diversas áreas e níveis de escolaridade. As chances estão distribuídas entre as cidades de Manaus e Chapada.

Dentre as oportunidades oferecidas, destacam-se as posições de vigilante, agente de portaria, atendente e auxiliar de almoxarifado. Os pré-requisitos, é claro, variam de acordo com o cargo desejado, mas há opções para pessoas com ou sem experiência, a partir do ensino fundamental.

Como forma de manter a excelência do serviço, a empresa oferece treinamentos contínuos e chances de crescimento profissional para todos. Ainda, os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a um pacote de benefícios que inclui vale refeição, vale transporte, seguro de vida em grupo e plano odontológico (com coparticipação).

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pelo Grupo GR deverão acessar o site https://grupogr.com.br, clicando na aba Trabalhe Conosco, para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e cadastrar o currículo.



Você Pode Gostar Também:

Importante notar que não serão aceitos currículos por e-mail ou contato telefônico.

Sobre o Grupo GR

Presente no mercado desde 1992, a empresa é referência nacional na prestação de serviços especializados, atendendo condomínios (residenciais e comerciais), indústrias, hospitais, shopping centers, instituições de ensino, sites logísticos, redes de lojas, construtoras, facilities e empresas de vários segmentos em todo o Brasil.

Atualmente, a empresa conta com um quadro funcional composto por milhares de colaboradores que oferecem atendimento personalizado, tecnologia de ponta, equipamentos de última geração e uma equipe de profissionais altamente treinada e qualificada a mais de 1.100 clientes. São mais de 10 milhões de vidas protegidas e 500 empresas atendidas, além de 600 condomínios residenciais e comerciais.