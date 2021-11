Grupo GR tem 90 vagas de emprego pelo país

A empresa especialista em terceirização de serviços, Grupo GR, anunciou a abertura de 90 oportunidades de emprego entre os mais diversos cargos. Confira, a seguir, mais informações e como se candidatar!

Grupo GR anuncia NOVAS oportunidades de emprego

O Grupo GR possui grande renome e referência em nosso país. Além disso, surgiu no ano de 1992, com sede na cidade de São Paulo, Capital. São cerca de 90 oportunidades de emprego a serem preenchidas entre os cargos disponíveis, sendo eles:

Agentes de Conservação;

Atendentes;

Agentes de Conservação Ferista;

Bombeiros;

Auxiliares de Manutenção;

Controladores de Acesso Ferista;

Controladores de Acesso;

Monitoramento;

Vigilante;

Recepcionistas;

Vigilante Condutor;

VSPP;

Vigilante Ferista.



Você Pode Gostar Também:

Todas as oportunidades são destinadas a moradores da região de São Paulo.

Todo o processo de contratação está sendo disponibilizado pela própria empresa de forma totalmente gratuita.

Ao longo da contratação, os profissionais terão diversos cursos de aperfeiçoamento, a fim de buscar melhorias e crescimento profissional.

Além dos salários compatíveis ao mercado, a empresa disponibiliza aos colaboradores uma série de benefícios, entre eles: Cesta Básica, Vale Refeição e Transporte, Seguro de Vida e Plano Odontológico.

Veja também: LafargeHolcim tem vagas de emprego pelo país

Como realizar sua inscrição

Aos candidatos que tenham interesse em participar do processo seletivo, bem como conferir todas as vagas disponíveis e detalhes do processo, podem acessar o site Grupo GR.

A inscrição poderá ser feita de forma simples, basta clicar no link “Trabalhe Conosco” que está disponível na página da empresa, e escolher a vaga que pretende se candidatar.

A empresa não receberá currículos enviados via e-mail, sendo necessário cadastrar diretamente no site da empresa.

Acompanhe sempre o Notícias Concursos!