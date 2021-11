Grupo JCA tem 20 empregos no Rio de Janeiro; veja cargo

O Grupo JCA, empresa especializada em transporte, mobilidade e logística no Brasil, está disponibilizando 20 oportunidades de emprego para a vaga de Mecânico SR Automotivo. Confira, abaixo, mais informações sobre o cargo e como se candidatar!

Grupo JCA com novas oportunidades

O Grupo JCA é especialista em Viagens, sempre oferecendo aos seus clientes pontualidade, conforto e segurança. Prestando seus serviços há mais de 90 anos, transporta milhões de pessoas entre as mais diversas localidades do país, todos os anos.

A empresa está em busca de colaboradores que se comprometem em fazer diferença e almejam excelência ao exercer a função, sempre em busca de evolução profissional.



As oportunidades para trabalhar no Grupo JCA estão voltadas a moradores da cidade do Rio de Janeiro, mais especificamente na cidade de Caju.

As vagas ofertadas são para o cargo de Mecânico SR Automotivo, com 20 oportunidades abertas para a ocupação.

Os candidatos selecionados serão responsáveis pela execução da manutenção corretiva e preventiva de veículos da empresa. Reparação, ajustes, substituição de peças, troca de freios, suspensão, lubrificação de motor, órgão de transmissão, além de garantir o bom funcionamento dos veículos.

São requisitos desejáveis para se candidatar:

Experiência na função (caminhão ou ônibus);

Curso Técnico completo;

Diferencial vivência oriunda de concessionárias.

Como se inscrever as vagas

Para candidatos moradores da cidade do Rio de Janeiro interessados nas vagas do Grupo JCA, devem realizar seu cadastro através do link de inscrição e preencher o formulário para concorrer a oportunidade.

Além disso, a empresa oferece salários acima do mercado, além de benefícios.

