Grupo Protege abre vagas de emprego pelo país

O Grupo Protege está começando a semana com muitas oportunidades de emprego pelo país. A empresa oferece muitos benefícios e salário compatível com o mercado. São várias chances de efetivação nos cargos disponíveis. Veja, a seguir, quais são as principais informações e como garantir sua participação no processo seletivo.

Grupo Protege tem vagas de emprego pelo país

A empresa de segurança está divulgando cargos com benefícios como assistência médica e odontológica, auxílio academia, home office, horário flexível, seguro de vida, vale-alimentação, vale-transporte e muitos outros. Veja como se candidatar a um dos cargos abaixo.

Analista de Marketing;

Analista de Planejamento Econômico Financeiro;

Vigilante;

Auxiliar Administrativo;

Instalador Técnico;

Auxiliar Técnico Eletrônico;

Atendente Sinistro;

Analista de Remuneração;

Consultor de Inteligência de Mercado;

Executivo de Negócios;

Analista de Marketing Digital;

Auxiliar de Relacionamento;

Assistente Corporativo de Gestão Riscos Sr;

Aprendiz.



Como se candidatar

Para se inscrever a uma das possibilidades de contratação no Grupo Protege, os interessados precisam acessar a página de inscrição, selecionar a vaga desejada e cadastrar currículo em “Candidate-se”. A empresa busca perfis qualificados e dispostos a garantir total sucesso em todas as atividades disponíveis a serem desempenhadas.

