Grupo San Sebastian e Iessi anunciam festa de carnaval no centro de convenções

O Grupo San Sebastian, em parceria com a empresa de entretenimento Iessi, anunciaram nesta quinta-feira (11) a realização de uma festa durante o Carnaval 2022, no Centro de Convenções Municipal. A festa momesca particular reunirá mais de 10 atrações entre quinta e terça-feira de carnaval.

“Reconhecendo a força do Carnaval de Salvador e sua importância econômica, decidimos por esse formato de festa. Será um evento do tamanho que Salvador merece, com os cuidados que a cidade precisa”, revela André Gagliano, sócio do Grupo San Sebastian em entrevista ao site Alô Alô Bahia.