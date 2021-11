Em linha com a recuperação da economia e do mercado após a pandemia de Covid-19, Grupo Soulan anuncia novas vagas temporárias. As contratações visam atender à demanda da temporada de Black Friday e Natal, que deve gerar mais de 80 mil postos de trabalho em shoppings centers e também no comércio online.

Dentre as oportunidades oferecidas pela empresa, que desenvolve projetos em recursos humanos desde 1988, destaca-se o posto de auxiliar logístico, que reúne 210 vagas. As chances são para atuação em uma empresa do segmento de logística e e-commerce na região de Osasco, na grande São Paulo.

Os interessados devem ter ensino médio completo, experiência anterior na área e conhecimento em coletor de dados. É importante ter, ainda, disponibilidade de horário para trabalhar em regime de escala, incluindo fins de semana.

De acordo com as informações, os profissionais serão responsáveis pela separação de produtos, movimentação de mercadorias entre as posições de armazenagem (reabastecimento), além do acondicionamento dos produtos em embalagens para transporte e identificação das caixas/volumes já separados.

Os profissionais receberão salário compatível com o mercado e terão direito, ainda, a vale transporte, seguro de vida e vale refeição. Além disso, apesar de as vagas serem temporárias, existe a possibilidade real de efetivação.



As inscrições devem ser realizadas aqui.

Confira outras vagas no Grupo Soulan

A empresa reúne, ainda, outras oportunidades para profissionais de diversas áreas. Há chances, por exemplo, para a função de Operador de Produção Temporário, responsável pelo abastecimento de linhas de produção, alimentação das máquinas e separação de materiais.

Outras opções são para analista de suporte técnico, vendedor, auxiliar de cozinha, operador de caixa e atendimento e muito mais.

Clique aqui para acessar a lista completa de vagas disponíveis, assim como os requisitos e escopo de atuação.