Guarani e Goiás travam confronto direto pelo G4 e CRB corre por fora – Futebol Interior

Campinas, SP, 21 (AFI) – Dois jogos completam a 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro Série B nesta segunda-feira. Destaque para o confronto direto pelo acesso entre Guarani e Goiás, que chegam com boas sequências invictas. O CRB, um pouco atrás, mas vivo na disputa, recebe o Vitória para seguir com chances na última rodada.

JOGÃO PELO G-4

Guarani e Goiás jogam no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP), às 20h. O time goiano iniciou a rodada em terceiro lugar com 61 pontos, enquanto o adversário paulista estava em quarto com 59 pontos.

Em excelente momento, o Guarani está há cinco jogos sem perder e vem de goleada por 4 a 0 em outro confronto direto diante do Avaí. O Goiás não fica atrás e está invicto há sete rodadas, superando o Coritiba, por 2 a 1, e o Remo, por 1 a 0, nos últimos jogos.

QUEM SEGUIRÁ COM ESPERANÇA?

Um pouco mais cedo, às 18h, CRB e Vitória se enfrentam no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), com interesses opostos. O time alagoano, que vem alternando entre vitórias e derrotas, tem 57 pontos e quer chegar à rodada final com chances de acesso.

Já o Vitória, há três jogos invicto e com duas vitórias por 3 a 0 contra Vasco e Cruzeiro, ganhou esperança na luta contra o rebaixamento. Está com 40 pontos, em 18.º lugar e deixará o Z-4 em caso de vitória.

JOGOS: