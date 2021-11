Guarani pede anulação de jogo polêmico contra Vila Nova e fala de Série B manchada pela arbitragem – Futebol Interior

Campinas, SP, 08 (AFI) – O Guarani entrou no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com um documento pedindo anulação da partida diante do Vila Nova, realizada na noite deste domingo, no OBA, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Bugre, por meio do seu presidente Ricardo Moisés, considera erro de direito na não utilização do VAR, por problemas técnicos, e nas falhas capitais da arbitragens durante a partida, que terminou empatada por 2 a 2.

“O Guarani não medirá esforços visando a anulação desse jogo. Já estamos entrando com as medidas cabíveis no STJD. Comunicamos também a CBF e a FPF”, falou o presidente.

RECLAMAÇÃO

O time campineiro reclama de dois lances cruciais. Segundo o clube, o gol de Lucão do Break, anulado pela assistente Maíra Mastella Moreira, foi legal, diferente de um dos gols anotados pelo Vila Nova. Conforme os lances mostrados na televisão, o jogador do Tigre estava em posição de impedimento. As falhas impediram que o Guarani saísse de Goiânia com os três pontos.

Ricardo Moisés falou sobre os erros de arbitragem contra o Guarani

“Os erros prejudicaram muito a equipe do Guarani que sairia de campo com os três pontos. É inaceitável uma arbitragem comprometer uma equipe que se planejou durante o ano, que veio preparada para a competição com o objetivo do acesso. E na reta final deixar pontos para trás em razão de erros cometidos pelo árbitro e por sua assistente”, relatou.

MANCHADO!

Com um tom pessimista em cima da possibilidade de anulação, Ricardo Moisés foi enfático ao afirmar que o campeonato está manchado. “Um trabalho que o Guarani vem fazendo não pode ser prejudicado dessa forma. Dois erros acabaram manchando a competição tão bonita como a Série B. Não iremos nos calar, buscaremos nossos direitos. Não podemos ser prejudicados por uma sequência de falhas. Vamos defender nossa camisa. Temos que ser respeitados, somos campeões brasileiros. E não aceitaremos erros desse nível”, finalizou.

PONTUAÇÃO

Apesar do empate, o Guarani aparece na sétima posição, com 53 pontos, dois a menos do que o Goiás, em quarto. Na próxima rodada, o desafio é diante do Brasil, na quarta-feira, às 19h, no Bento Freitas.