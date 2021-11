Guarani perde para Goiás e mais… Confira todos os resultados desta segunda-feira – Futebol Interior

Campinas, SP, 21 (AFI) – A segunda-feira foi daquelas para os amantes do futebol, com grandes jogos do começo ao fim do dia. Destaque para os jogos da Série B. Em briga direta pelo acesso, o Guarani perdeu grande oportunidade, em pleno Brinco de Ouro da Princesa, ao perder para o Goiás por 2 a 0.

E, agora, como já é tradição, o PLACAR FI, que acompanhou tudo de perto, em conjunto com o Portal Futebol Interior, trás para você, internauta, todos os resultados do dia. O dia ainda teve a decisão da Libertadores Feminina, diversos estaduais pelo Brasil, competições de base e internacionais pelo mundo.

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTE DOMINGO (21):

CONFIRA TODOS OS RESULTADOS DESTA SEGUNDA-FEIRA (21)

COPA DO NORDESTE SUB-20

Jaciobá 3 x 2 Bahia

Náutico 4 x 1 Santa Cruz

CRB 3 x 2 Confiança-PB

SÉRIE B

Guarani 0 x 2 Goiás

CRB 3 x 1 Vitória

INTERNACIONAIS

ITALIANO

Hellas Verona 2 x 1 Empoli

Torino 2 x 1 Udinese

ESPANHOL

Rayo Vallecano 3 x 1 Mallorca