Guarani solicita e Vila Nova destina 400 ingressos à torcida bugrina – Futebol Interior

Goiânia, GO, 05 (AFI) – Embalado por duas vitórias, o Guarani já volta a campo neste domingo, às 18h15, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. E, após pedido ao Vila Nova, o clube campineiro poderá contar com torcida no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA.

Os clubes chegaram a acordo na sexta-feira e 400 ingressos foram liberados, o que dá cerca de 10% da capacidade total, que é de 3.200. O preço é de R$ 40 a inteira e R$ 20 a meia.

Nas últimas nove rodadas, o Vila Nova conquistou cinco empates e quatro vitórias. Com isso, ocupa a décima posição com 43 pontos, com sua permanência bem encaminhada.

Já o Guarani venceu Sampaio Corrê e Vasco, ambos por 1 a 0, chegou a 52 pontos e segue na briga pelo acesso, já que o quarto colocado Goiás tem só dois pontos a mais.