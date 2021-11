Guarani vence duelo de campeões contra o Vasco e cola no G4; CRB também segue na briga – Futebol Interior

Campinas, SP, 04 (AFI) – Duas partidas fecharam as disputas da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B na noite desta quinta-feira (04). Destaque para o Guarani, que em um jogo cheio de emoções, conseguiu vencer o Vasco para seguir na cola do G4. O CRB também venceu e segue no páreo.

Jogando no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, o Guarani fez jus ao fator casa para vencer o Vasco por 1 a 0. Depois de um primeiro tempo bastante equilibrado, o time alvinegro teve a chance de sair na frente já nos minutos finais da segunda etapa, mas Cano perdeu um pênalti defendido pelo goleiro Rafael Martins.

No minuto seguinte, em jogada de velocidade, Pablo chutou invadiu a área e chutou forte para marcar o gol da vitória do Bugre. Com o triunfo, o Bugre assume a sexta colocação, com 52 pontos e agora está há dois pontos do G4, já que o Goiás quarto colocado tem 54. O Gigante da Colina ficou para trás, em oitavo lugar, com 47 pontos.

Um pouco mais tarde, o CRB também conseguiu um bom resultado sobre seus mandos para também continuar na briga pela parte de cima da tabela. Jogando no Estádio Rei Pelé, o Galo recebeu e venceu o Sampaio Corrêa, por 1 a 0, com gol de Emerson Negueba no segundo tempo. O time alagoano é quinto colocado com 54 e os maranhenses seguem estacionados em 13º com 40 pontos.