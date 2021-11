Guarani x Goiás – Clima de decisão no Brinco de Ouro – Futebol Interior

Campinas, SP, 21 (AFI) – O Brinco de Ouro da Princesa vai receber na noite desta segunda-feira a melhor partida da penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partir das 20 horas, Guarani e Goiás se enfrentam em Campinas (SP).

O Guarani vem de uma invencibilidade de cinco jogos, sendo quatro vitórias e um empate. Na última rodada, o Bugre goleou o Avaí, por 4 a 0, em outro confronto direto por uma vaga no G4. Já o Goiás não perde há seis rodadas e vem de duas vitórias seguidas.

Prejudicado pelos resultados da rodada, o Guarani caiu para a sexta colocação, com 59 pontos, mas depende apenas de si para subir. O acesso, porém, não tem chance de acontecer nesta segunda-feira.

Diferente do Goiás, que pode carimbar o retorno à elite do Brasileirão com uma vitória, desde que o CRB não ganhe do Vitória, em Maceió. O Verdão é o quarto colocado, com 61 pontos.

INFORMAÇÕES DO GUARANI

Substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra o Avaí por conta de uma lesão no músculo da coxa esquerda, o atacante Bruno Sávio não teve sua situação divulgada pelo clube campineiro.

Caso o atacante não reúna condições de jogo, o técnico Daniel Paulista vai precisar definir quem será seu substituto. Pablo, Allan Victor e Andrigo são as opções para o jogo.

INFORMAÇÕES DO GOIÁS

A delegação alviverde embarcou neste domingo sem o atacante Alef Manga, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, o técnico Glauber Ramos tem os retornos do lateral-direito Apodi e do meia Fellipe Bastos.

O lateral-esquerdo Hugo ainda é dúvida, assim como o meia Luan Dias, que sentiu o tornozelo durante o aquecimento na atividade da última segunda-feira.