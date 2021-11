A multinacional americana H.B.Fuller abre vagas para programa de estágio. A empresa, que é especialista na fabricação de adesivos industriais, visa recrutar estudantes de diversas áreas do conhecimento que desejam ingressar no mercado de trabalho e estagiar em suas unidades de Curitiba (PR), Campinas (SP) e Guarulhos (SP).

Podem se candidatar estudantes do penúltimo ano de qualquer curso de graduação, com disponibilidade para trabalhar entre 20 e 30 horas semanais. As chances são para as áreas de Supply Chain, Sourcing, Comercial, Manufatura, Engenharia, P&D, Qualidade, Finanças e RH.

De acordo com a empresa, é importante que os candidatos tenham, ainda, paixão, atitude positiva, espírito de equipe e gosto por inovar, além de serem comprometidos com o resultado.

Com duração de 18 meses, o programa visa desenvolver pessoal e profissionalmente os novos talentos. Para tanto, os contratados participarão de treinamentos focados, com feedbacks constantes visando sua capacitação e sucesso.

Além disso, os estagiários terão até 2 projetos (1 por ano) a serem desenvolvidos com o suporte do seu mentor e apresentados para a Diretoria. Ao final de cada ano, a empresa premiará os melhores projetos apresentados, como forma de incentivar os profissionais.



Os aprovados receberão bolsa auxílio entre R$ 1.700 e R$ 2.000, além de seguro de vida, vale refeição ou refeitório no local, assistência médica, vale transporte ou estacionamento no local, recesso remunerado, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados têm até amanhã (29) para se inscrever pelo site https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/hb-fuller/. O processo seletivo será dividido em cinco etapas, sendo inscrições, testes comportamental, de lógica e inglês, painel on-line com os Gestores, entrevistas e processo de admissão.

Sobre a empresa

H.B. Fuller Company é uma grande empresa americana de fabricação de adesivos que fornece adesivos industriais em todo o mundo. Atualmente com foco na inovação, a empresa une pessoas, produtos e processos que respondem e solucionam alguns dos maiores problemas de aderência do mundo.