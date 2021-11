Você sabia que existe uma série de hábitos que prejudicam o rendimento no trabalho? E que, por mais inocentes que eles possam parecer, a tendência é que diminuam os seus resultados de uma forma bem expressiva? Pois é!

Por isso, neste texto nós unimos alguns desses hábitos (não todos), com o propósito de lhe ajudar a se organizar melhor para o seu dia a dia de trabalho. Acompanhe e saiba mais.

Hábitos que prejudicam o rendimento no trabalho

Os hábitos que prejudicam o rendimento no trabalho precisam ser dissolvidos à medida que vamos tendo consciência deles.

Entretanto, é importante ter em mente que deixar um hábito de lado não é fácil. É necessário muita força de vontade, tentativa e erro.



Você Pode Gostar Também:

O processo de mudar um hábito pode parecer longo e, em algumas circunstâncias, até doloroso. Mas o fato é que com persistência você chega “lá”.

Assim sendo, considere os hábitos abaixo como um ponto de partida para lidar com a sua produtividade e o seu rendimento. Lembre-se, ainda, de que o autoconhecimento também é importante nesse processo.

Esclarecido isso, vamos à lista:

1- Não ter uma rotina de sono estabelecida

Um dos piores hábitos que prejudicam o rendimento no trabalho é a falta de rotina de sono.

Embora o sono não aconteça no ambiente de trabalho, é por meio dele que podemos descansar a nossa mente e o nosso corpo. Além disso, uma rotina de sono estabelecida garante uma melhora:

Em nossa memória;

Em nosso rendimento como um todo;

No nosso foco;

No nosso humor;

Entre outras possibilidades.

2- Não organizar a sua semana antecipadamente

A falta de organização também é um hábito vilão da produtividade empresarial.

Quando você organiza a sua semana com antecedência a tendência é que tenha um dia a dia mais fluido e fácil. Afinal, você chega ao trabalho e a lista de tarefas prioritárias já está diante dos seus olhos, não é mesmo?

3- Interrupção constante das atividades

Aquela mania de responder todo mundo prontamente pode ser um dos piores hábitos que prejudicam o rendimento no trabalho.

Não é porque você trabalha no computador que precisa estar disponível para todos, o dia inteiro, ok?

Essas interrupções fazem com que o seu cérebro fique “flutuando” o foco entre uma tarefa importante e uma conversa. Assim, não consegue manter o foco, plenamente mesmo, em nada.

4- Dificuldades para pedir ajudar e/ou delegar uma tarefa específica

Se sobrecarregar e ter dificuldades para admitir que precisa de ajuda é um grande erro. E, em paralelo a isso, há ainda aquela dificuldade de delegar tarefas… Isso, “junto e misturado”, rouba grande parte do seu rendimento.

5- Não se proporcionar pausas entre as atividades

Apesar de as interrupções serem consideradas hábitos que prejudicam o rendimento no trabalho, as pausas não.

Afinal, as pausas são imprescindíveis para restabelecer o foco e a energia mental, desde que elas sejam feitas de forma organizada.

Assim sendo, foque em fazer pausas periódicas, de tempos em tempos, para garantir que o trabalho não fique maçante e que a sua mente não sature o foco.