‘Halloween’: Anitta usa look icônico de Britney Spears

Ontem (31) foi noite de Halloween e, como o esperado, diversos artistas compartilharam nas redes sociais as fantasias escolhidas para a data. Anitta, que passa um temporada nos Estados Unidos, fez uma homenagem para Britney Spears.

A cantora usou um icônico look da princesa do pop, que ficou conhecido após uma apresentação da artista no VMA 2001. Na época, Britney performou a música “I’m slave 4 U”.