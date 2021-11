Hard Rock Hotel tem 470 empregos pelo país; veja cargos

A empresa Hard Rock Hotel, está disponibilizando 470 oportunidades de emprego em diversas regiões do Brasil. O motivo das novas contratações é o aumento de turistas para o fim de ano e a expansão da empresa. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e as localidades para atuação!

Hard Rock Hotel está oferecendo novas oportunidades de emprego

O setor de hotelaria e turismo está se preparando para a volta dos turistas nas férias de fim do ano de 2021, o setor estima um grande aumento apesar da economia do país.

São cerca de 470 vagas de emprego disponíveis. Atualmente, a VCI está desenvolvendo um dos maiores projetos de hotelaria em nosso país. Possuindo 8 empreendimentos da marca Hard Rock Hotel, três novos hotéis em processo de construção, localizados nas cidades de Fortaleza, São Paulo e Ilha do Sol, e cinco hotéis em processo de desenvolvimento, situados em Natal, Jericoacoara, Foz do Iguaçu, Campos do Jordão e Recife.



Os cargos disponíveis são para as áreas de Consultores, Comercial, Relacionamento, Administrativo e Marketing. Todas as oportunidades disponíveis são para atuar dentro dos hotéis Hard Rock.

Como realizar sua inscrição

Aos profissionais que tenham interesse em obter mais informações sobre as vagas e cargos disponíveis, devem realizar sua candidatura através do Link de Inscrição.

Algumas vagas não necessitam de experiência anterior na função, apenas ensino médio completo, sendo uma ótima oportunidade aos candidatos que buscam a oportunidade do primeiro emprego, principalmente no momento de maior desemprego em que nosso país se encontra.

