HBO Max anuncia contratação de roteirista de ‘Bom Dia, Verônica’

“Estou criando uma história com muito suspense, emoção e surpresas, com a força do melodrama, mas com ritmo de série. Tenho certeza de que, juntos nessa longa parceria, levaremos ao catálogo da plataforma muitas histórias inovadoras e impactantes, que se conectem ao público brasileiro e da América Latina”, disse Raphael, em um comunicado divulgado à imprensa.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, será dele a primeira telessérie original da plataforma. Os livros de Raphael também serão adaptados. Entre um dos projetos do roteirista, está a série sobre o Caso Nardoni. A produção se baseia no livro de Ilana Casoy, autora com ele, sobre o julgamento “A prova é a testemunha”. Ao todo serão seis episódios.