HBO Max anuncia especial de 20 anos de Harry Potter com reencontro do elenco

A HBO Max anunciou na tarde desta terça-feira (16) o especial “Harry Potter 20 anos: De volta a Hogwarts”. Celebrando 20 anos desde o primeiro lançamento da franquia nos cinemas, o projeto vai reunir parte do elenco, incluindo os atores principais Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) e Rupert Grint (Ron Wesley).

A retrospectiva conta com histórias de bastidores, novas entrevistas e conversas com o elenco. Entre os nomes que estarão no projeto, além do trio principal, estão Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldpman, Imelda Staunton, Tom Felton, Janmes Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch e Ian Hart. O diretor dos dois primeiros filmes da saga, Chris Columbus, também estará presente.

O especial chega a plataforma de streaming no dia 1° de janeiro de 2022.

No cinema

Ainda como parte das celebrações dos 20 anos do lançamento no cinema, Harry Potter também será reexibido nas telonas. O primeiro filme da saga “Harry Poter e a Pedra Filosofal” reestreia em 3D, nas salas de todo o país, exclusivamente neste domingo (21).

Além dos cinemas, o filme também pode ser visto no canal HBO Max e em sua plataforma, que lançou recentemente a versão especial de bastidores “Filme em modo mágico”, com curiosidades sobre a produção. Incluindo comentários do diretor Chris Columbus, esta espécie de making of traz cenas excluídas, segredos de filmagem e até um quiz para testar seus conhecimentos sobre o mundo bruxo.