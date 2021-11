HBO Max anuncia série documental de Ivete Sangalo

A HBO Max anunciou na tarde desta segunda-feira (29), uma série estrelada por Ivete Sangalo. Em fase final de produção, “Onda Boa com Ivete” terá cinco episódios, em que os fãs poderão mergulhar no processo criativo da cantora e dos convidados.

Para promover a série, nesta sexta-feira (3) será apresentado na íntegra, com exclusividade na plataforma, o primeiro videoclipe produzido durante as gravações da série documental. Ivete Sangalo e Carlinhos Brow dividem os vocais da música “Mexe Cabeça”, uma composição de Ivete, em parceria com Gigi, Ramon Cruz, Radamés Venâncio e Samir Trindade.