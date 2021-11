Hemoba inaugura unidade de coleta no Hospital Ana Nery

A população de Salvador terá mais um local para doar sangue e realizar o cadastro para doação de medula óssea. Uma nova unidade da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) foI entregue pelo governador Rui Costa, nesta quarta-feira (10), no Hospital Ana Nery (HAN).

Com quatro cadeiras para doação de sangue e capacidade de coletar até 600 bolsas de sangue por semana, o posto irá funcionar de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30 e deve ampliar em 20% a produção de hemocomponentes em Salvador.

O diretor-geral da Hemoba, Fernando Araújo aponta que a inauguração da unidade de coleta consolida uma nova estratégia de captação hospitalar para ampliar o número voluntários à doação de sangue no estado.

“Uma unidade de alta complexidade como o Ana Nery, que é responsável por 50% das cirurgias cardíacas do SUS na Bahia, precisa ter um plano de captação intra-hospitalar específico, devido à alta solicitação de hemocomponentes. Além de coletar o necessário para atender a todas as demandas transfusionais do próprio hospital, como cirurgias cardiovasculares, angiologia e cirurgia vascular, pacientes em tratamento de hemodiálise e pessoas com doença falciforme, a nova unidade deverá coletar o suficiente para atender também às demandas das unidades hospitalares do entorno”, afirma o hematologista.

O diretor do HAN, Luiz Carlos Passos, ressaltou a importância da unidade do Hemoba para o hospital. “Nós fazemos até duas mil cirurgias cardíacas por ano e, sem sangue, não há cirurgia cardíaca. A demanda de sangue do Hemoba é muito forte e, com esta unidade, os acompanhantes não precisam se deslocar para doar. Com todas essas obras, nós vamos aumentar a capacidade operativa do Ana Nery, que hoje é uma das cinco maiores instituições de procedimentos cardiovasculares do Brasil”.

Para o funcionamento adequado de coleta de sangue total e cadastro de medula óssea, o posto conta com uma equipe de profissionais formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente social e apoio administrativo. Foram investidos cerca de R$ 322 mil para estruturar a nova unidade, que possui área de cadastro do doador, consultórios para triagens clínica e hematológica, sala de coleta, além de ambientes de apoio administrativo, captação de voluntários e de recepção dos doadores.