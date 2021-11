Henrique, da dupla com Juliano, passou mal durante o velório de Marília Mendonça na tarde deste sábado (6). O cantor teve que ser retirado do local para receber atendimento médico, as informações foram confirmadas pela assessoria da dupla para o UOL.

Mais tarde, já recuperado, o cantor voltou para a arena onde se despediu da sertaneja. Ele cantou “Obrigado, Deus” como forma de homenagem na cerimônia.