Henrique e Juliano negam ter contratado equipe de Marília Mendonça; entenda

A dupla Henrique e Juliano negou ter contratado equipe de Marília Mendonça e se manifestaram através das redes sociais na última quinta-feira (25).

Sem muitas explicações, através do perfil do Instagram conjunto, foi compartilhada a notícia com a palavra “mentira” em destaque.

Previamente divulgada pelo Jornal Extra e confirmada pela assessoria de Mendonça, a notícia informava que os músicos da equipe da sertaneja teriam sido contratados por Henrique e Juliano, além das duplas Maiara e Maraisa e Dom Vitor e Gustavo.

Nenhuma das duas duplas ou a assessoria de Marília Mendonça se pronunciaram sobre o caso novamente.