Herói do título da Sul-Americana, meia tem futuro indefinido no Athletico-PR – Futebol Interior

Curitiba, PR, 23 (AFI) – Autor do gol que deu o bicampeonato da Sul-Americana para o Athletico-PR e ídolo da torcida, o meia Nikão ainda não sabe quais cores vai defender na próxima temporada.

O jogador de 29 anos tem contrato com o Furacão até dezembro e já recusou algumas propostas de renovação. Antes da final do último sábado, contra o Red Bull Bragantino, o diretor técnico Paulo Autuori disse o desejo de Nikão era deixar o clube.

O presidente Mário Celso Petraglia ainda não desistiu de manter um dos seus principais jogadores do atual elenco e nos próximos dias deve se reunir com o empresário Paulo Pitombeira para apresentar uma nova proposta de renovação.

De acordo com a jornalista Nadja Mauad, três clubes do futebol brasileiro e outros do mundo árabe seriam os principais interessados em Nikão. Nesta temporada, Corinthians, Palmeiras e São Paulo realizaram sondagens.

Revelado no Santos e com passagens por Atlético-MG, Vitória, Bahia, Ponte Preta, Linense e Ceará, Nikão está no Athletico-PR desde 2015. São 302 partidas e 47 gols, além de três títulos importantes – dois da Sul-Americana e um Copa do Brasil.

Durante o desfile do elenco em cima do trio elétrico, em Curitiba, torcedores rubronegros gritaram “Fica Nikão”, o que acabou emocionando o jogador. Isso, porém, não deve ser o bastante para fazê-lo mudar de ideia e seguir no Athletico-PR.