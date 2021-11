Em busca de novos talentos para suas áreas de Tecnologia e Comercial, a Hi Platform oferece vagas para diversas funções, com salários que podem chegar a até R$ 12 mil. Considerada a maior plataforma de Customer Experience do Brasil, tem, ao todo, 28 postos de trabalho disponíveis para atuação na modalidade home office.

Os interessados em trabalhar na área Comercial devem ter experiência em atendimento e vendas, além de conhecimento de técnicas em vendas, informática e uso de redes sociais. Já as vagas para o departamento de Tecnologia tem perfis mais variados, uma vez que as oportunidades são para Desenvolvedor Back-End Pleno, Desenvolvedor Back-End Sênior, Desenvolvedor Front-end Pleno e Tech Manager.

Os contratados receberão salário compatível e terão direito a um pacote completo de benefícios, que inclui cartão de multibenefícios Caju no valor de R$ 900; acesso à plataforma Beecare de cuidados integrados com o colaborador, que oferece acompanhamento médico, personal trainer, nutricionista e psicólogos; acesso ao Gympass; convênio com o Sesc; auxílio para home office; flexibilidade de horários; assistência médica e odontológica; descanso entre Natal e ano-novo (sem desconto das férias); folga no mês de aniversário; licença maternidade de seis meses e paternidade de um mês; auxílio creche e auxílio para filhos com deficiência; parcerias com universidades para cursos de pós-graduação e outros, além de convênio com a escola de idiomas.

Como se candidatar

os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível na plataforma Gupy, para cadastrar o currículo. No endereço é possível conferir, ainda, a lista completa de oportunidades disponíveis, bem como seus requisitos e escopo de atuação.



De acordo com a empresa, as entrevistas e todo o processo seletivo serão realizados de forma remota.