História de Neymar vira documentário; veja trailer

A história de Neymar virou um mini documentário, que promete contar a vida do jogador como nunca antes. O projeto é uma produção da NR Sports, empresa do próprio jogador e estreia no próximo dia 23 no Youtube.

O trailer de “Neymar Jr. por Dentro da História” mostra a relação do atacante com o filho, Davi Lucca, e o pai, Neymar.

“O meu pai sempre acompanhou os jogos. (…) Acho que é o único fã que eu consigo imaginar comemorando. (…) Ele sempre estava me preparando para eu me tornar quem eu sou”, diz Neymar em um dos trechos do trailer.