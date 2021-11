História do Brasil: a Confederação dos Tamoios

A Confederação dos Tamoios: um resumo

O termo “Confederação dos Tamoios” é usado em referência à uma revolta indígena que se iniciou no ano de 1554 e terminou em 1567.

O tema pode ser abordado por questões de história do Brasil dentro da prova do ENEM, dos vestibulares e dos concursos.

Assim, para te ajudar a alcançar um bom desempenho, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o evento. Vamos conferir!

A Confederação dos Tamoios: definição



A Confederação dos Tamoios, também chamada de Guerra dos Tamoios, foi um conflito organizado por diversos grupos indígenas entre os anos de 1554 e 1567, com o objetivo de lutar pela liberdade dos povos participantes e pelo território em que viviam.

A Confederação dos Tamoios: introdução

A Confederação dos Tamoios aconteceu durante o período em que o Brasil era colônia de Portugal: o denominado “Brasil Colônia”.

O evento é conhecido por ser o primeiro confronto de grande proporções entre indígenas e portugueses. Ainda, a Confederação envolveu também a participação de alguns grupos de franceses.

Devemos nos lembrar de que os índios que habitavam as terras brasileiras no início da colonização sofreram muito com a exploração de seus territórios e escravização.

A Confederação dos Tamoios: características

As batalhas entre colonizadores e os grupos indígenas se tornaram, ao longo dos anos em que a Confederação dos Tamoios aconteceu, tão constantes e violentas que os padres jesuítas Manoel da Nóbrega e José de Anchieta foram chamados para negociar a paz.

Porém, a troca de exigências durou meses e o acordo de paz foi oficialmente assinado somente em 1563.

Todavia, o acordo fracassou em um cerca de um ano e novos conflitos surgiram. As batalhas só terminariam com a violenta repressão de Estácio de Sá, na qual índios de mais de 160 aldeias foram massacrados.