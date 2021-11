História do Brasil: o Governo Figueiredo

O Governo Figueiredo: um resumo

O termo “Governo Figueiredo” é utilizado em referência ao período entre os anos de 1979 e 1985, em que João Baptista Figueiredo governou o país.

O assunto é muito abordado por questões de história do Brasil de todo o país, com um destaque para aquelas do ENEM, dos concursos e dos vestibulares.

Dessa maneira, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre esse tema.

O Governo Figueiredo: introdução



O denominado “governo Figueiredo” aconteceu entre os anos de 1979 e 1985. Nesse período, o general João Baptista Figueiredo esteve no poder.

Figueiredo foi o último presidente militar do país e o fim de seu governo caracterizaria também o fim da Ditadura Militar, que havia se iniciado no ano de 1964.

Devemos destacar que o governo de Figueiredo foi marcado por uma grande crise econômica. Ainda, uma das grandes realizações do presidente foi anistiar os exilados políticos e terminar com o sistema no qual somente dois partidos participaram das eleições: o Arena (Aliança Renovadora Nacional) e o MDB (Movimento Democrático Brasileiro).

O Governo Figueiredo: crise econômica

Na época do governo Figueiredo, o Brasil sofria com os problemas deixados pelo final do chamado “milagre econômico’’: o fenômeno do grande crescimento econômico brasileiro entre os anos de 1968 e 1973.

Durante o governo Figueiredo, o ministro da Fazenda criou um plano chamado “III Plano Nacional de Desenvolvimento”, com o objetivo de tentar resolver os problemas econômicos do Brasil. Porém, o plano não obteve êxito e a crise persistiu.

O Governo Figueiredo: abertura política

Como mencionado, Figueiredo promoveu uma importante abertura política no país. Após a mesma, diversos partidos surgiram e passaram a integrar a política brasileira.

Dentre eles, podemos citar: PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro), PP (Partido Popular), PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), o PT (Partido dos Trabalhadores), entre outros.

O Governo Figueiredo: fim

No ano de 1985, com o fim do governo de Figueiredo, Tancredo Neves foi eleito indiretamente.