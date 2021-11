História do Brasil: o Tenentismo

O Tenentismo: o que você precisa saber

O termo “tenentismo” é utilizado em referência a um movimento militar e político que aconteceu no Brasil durante a década de 20.

O assunto é abordado com grande frequência por questões de história do Brasil das principais provas do país, como o ENEM, os vestibulares e os concursos.

Assim, é fundamental que você domine o assunto. Vamos conferir, a seguir, um resumo completo sobre o tenentismo.

O Tenentismo: definição



Como mencionado, o tenentismo foi foi um movimento de cunho militar e político que começou na década de 20.

Ainda, devemos destacar que o movimento foi organizado por alguns oficiais do Exército Brasileiro.

O Tenentismo: objetivos

O tenentismo possuía como principal objetivo lutar por reformas sociais e políticas.

Assim, os membros desse movimento buscavam impedir alguns atos de corrupção típicos do “coronelismo“, um fenômeno político que estava em vigor na época e por meio do qual os grandes latifundiários, denominados de coronéis, interferiam nas decisões públicas e políticas com o objetivo de obter vantagens.

O tenentismo também reivindicava, além da luta por reformas sociais e políticas, o fim do “voto de cabresto”, o voto para as mulheres e a liberdade de imprensa.

O Tenentismo: características

Os membros do movimento tenentista, como também é conhecido o tenentismo, eram contrários à situação política do Brasil na época, ainda muito caracterizada pelos pilares da República Oligárquica.

O movimento se manifestou por meio de diversos movimentos diferentes. Dentre eles, podemos citar: a Revolução de 1924, a Coluna Prestes e a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana.

Todos os movimentos foram de extrema importância para a história do Brasil.

A Coluna Prestes, por exemplo, é considerada um dos maiores movimentos do tenentismo. O evento envolveu militares e civis em uma marcha que percorreu muitas regiões do Brasil entre os anos de 1925 e 1927. Mais de 25 mil quilômetros foram percorridos na busca de apoio para o movimento.