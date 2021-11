Home office: BRQ Digital, EY e Qintess oferecem mais de 100 vagas de emprego

Qintess A empresa Qintess dispõe de 12 vagas para home office. Entre as funções com vagas disponíveis estão: Desenvolvedor Java; Scrum Master; Analista Desenvolvedor Pl/Sql; e Desenvolvedor. Net. Entre os benefícios estão assistência médica; assistência odontológica; e vale-refeição.

EY A EY conta com 12 oportunidades na modalidade de trabalho remoto para níveis pleno e sênior nos cargos de Consultor Java, Squad Lead e Desenvolvedor Angular. Para todas as vagas, é necessário ter inglês avançado. A empresa oferece ainda assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-alimentação e vale-refeição.

O home office é realmente uma tendência do mercado de trabalho e neste momento, as companhias BRQ Digital Solutions, EY e Qintess estão oferecendo mais de 100 vagas de emprego com esse tipo de modelo de contratação. Veja abaixo, todos os detalhes:

Inscrições

Para participar dos processos seletivos, os interessados precisam se cadastrar no site Vagas. Todas as vagas disponíveis são divulgadas pelas próprias empresas contratantes, portanto, elas podem sofrer atualizações e/ou não estarem mais disponíveis no portal a qualquer momento. As informações são da JC Concursos.