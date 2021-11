Homem acusado de homicídio e tentativa de homicídio em Minas Gerias é preso em AL

Foi preso na manhã desta terça-feira (16), no município de Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió, um homem suspeito de um homicídio e de uma tentativa de homicídio, crimes ocorridos no estado de Minas Gerais. Ele foi preso em um cumprimento a mandado de prisão expedido pela Comarca de Araxá (MG), onde a investigação começou…

Ele foi preso em um cumprimento a mandado de prisão expedido pela Comarca de Araxá (MG), onde a investigação começou pela Polícia Civil daquele município e foi concluída pelos agentes do 17º Distrito Policial de Marechal Deodoro (17º DP), da Polícia Civil de Alagoas.

“O jovem, que é de Marechal Deodoro e estava trabalhando no estado de Minas, foi acusado de um homicídio e uma tentativa após uma briga generalizada no bairro de Urciano Lemos, no dia 23 de outubro e, de acordo com testemunhas, a vítima, natural de Exu (PE), sofreu os golpes de faca em meio a uma briga. Quando a PM chegou ao local, Magno Kenner já estava sem vida”, disse o chefe de Operações do 17º DP, Antonio Augusto.

O chefe de Operações disse ainda que a vítima e seu irmão, de 26 anos, estavam brigando com outras pessoas, qunado ambos foram esfaqueados por dois autores que se evadiram em seguida. O irmão da vítima foi socorrido por populares até a UPA, onde ficou internado em estado grave.