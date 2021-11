Homem cai de 2 metros de altura após sofrer descarga elétrica

Um homem de 26 anos caiu de uma escada de cerca de 2 metros de altura após sofrer descarga elétrica na tarde desta quarta-feira, 10, na rua Prof. Enéias, no município de Santana do Ipanema, no interior de Alagoas. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima, que acabou torcendo o tornozelo esquerdo…

CBM/AL

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima, que acabou torcendo o tornozelo esquerdo com a queda e teve escoriações. Após primeiros socorros, o homem foi transportado consciente para um hospital da região.

No momento do acidente o homem realizava manutenção numa rede de internet. Não foi explicado o que ocasionou a descarga elétrica.