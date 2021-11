Homem é assassinado a facadas por ex-marido de sua esposa

Um homem de 29 anos foi assassinado a facadas durante a madrugada desta terça-feira (16), no município de Quebrangulo, na região Agreste de Alagoas. A vítima teve sua identidade divulgada como Diogo Ferreira de Assis. De acordo com o relatório oficial do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime ocorreu por volta de 1…

Um homem de 29 anos foi assassinado a facadas durante a madrugada desta terça-feira (16), no município de Quebrangulo, na região Agreste de Alagoas. A vítima teve sua identidade divulgada como Diogo Ferreira de Assis.

De acordo com o relatório oficial do 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime ocorreu por volta de 1 hora, no centro da cidade.

A PM informou ainda que, segundo informações de testemunhas, o suspeito de ter cometido o crime é ex-marido da esposa da vítima. A mulher presenciou o crime e confirmou o fato às autoridades.

Uma guarnição realizou rondas pela região, mas não encontrou o suspeito. O corpo de Diogo foi periciado e recolhido pelos institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML).