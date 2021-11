Homem é atropelado por ônibus em via exclusiva da Vasco da Gama

Um homem foi atropelado por ônibus na tarde desta quinta-feira (18) na avenida Vasco da Gama, no bairro da Federação. De acordo com informações da Central de Polícia, a vítima, ainda não identificada, foi atingida quando estava na via exclusiva.

O acidente aconteceu por volta das 14h30, em frente a Marmoaria Granito. Viaturas do Salvar e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local prestando atendimento. Ainda de acordo com a polícia, não há informações em relação ao motorista do coletivo ou se o veículo continua no local.