Homem é encontrado morto a tiros em estrada vicinal

PRF/Cortesia

Um homem de 41 anos, conhecido como Careca, foi encontrado morto ao lado de uma motocicleta Honda Broz de placa NLW 4070 em uma estada vicinal na zona rural de Ouro Branco, cidade do sertão alagoano.

De acordo com informações fornecidas pelos moradores do Sítio Lajeiro Alto, eles teriam ouvido disparos de arma de fogo durante a madrugada e, durante a manhã, encontraram o corpo e a motocicleta. A vítima foi identificada oficialmente como Paulo Rogério Alves de Lima.

Os moradores acionaram a Polícia Militar, que oficializou o fato à Perícia Oficial e ao IML. O corpo foi encaminhado à sede do IML em Arapiraca, para ser submetido à necropsia e posteriormente será liberado para sepultamento.

O crime deve ser investigado pela Polícia Civil de Alagoas.