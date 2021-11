Homem é morto a tiros por suspeito vestido de gari em Pirajá

Um homem foi morto a tiros na manhã desta segunda-feira (29) quando passava pela rua Paquistão, localizada no bairro de Pirajá. De acordo com informações da TV Bahia, imagens da câmera de segurança mostram a vítima, ainda não identificada, sendo abordada por um homem vestido de gari. Ele é atingido por vários disparos.

Na sequência, o autor do crime foge em uma moto. O crime aconteceu por volta das 06 horas da manhã. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigará o caso.

Outros crimes

Ainda nesta manhã um homem foi morto na cidade de Candeias, Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a polícia, o crime aconteceu na rua Nova Candeias, que fica atrás do supermercado Bompreço. A autoria e a motivação do crime são desconhecidas.

Na madrugada, um segundo crime foi registrado. Desta vez, em Salvador, na Estrada das Barreiras em uma localidade conhecida como ‘Curva da Morte’. Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto por volta das 00h53.