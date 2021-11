Homem é preso acusado matar companheiro da ex-namorada em Curaçá

Um homem, de identidade não revelada, foi preso nesta última quarta-feira (24) acusado de atirar contra a ex-namorada e o atual companheiro dela na cidade de Curaçá, localizada a 595 km de Salvador. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o crime aconteceu em via pública no dia 22 de novembro.

Sebastião Evangelista Pereira não resistiu aos ferimentos e a outra vítima segue internada em uma unidade hospitalar da cidade.