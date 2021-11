Homem é preso após agredir esposa com golpes de foice

Um homem foi preso após agredir sua esposa na noite dessa sexta-feira (19), no município de Arapiraca, na região Agreste de Alagoas. O nome do suspeito não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade. De acordo com o relatório oficial do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime ocorreu por volta das…

Um homem foi preso após agredir sua esposa na noite dessa sexta-feira (19), no município de Arapiraca, na região Agreste de Alagoas. O nome do suspeito não foi divulgado devido a lei do Abuso de Autoridade.

De acordo com o relatório oficial do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime ocorreu por volta das 18h45, próximo a uma caixa d’água no bairro Laranjal.

Uma guarnição estava passando pelo local quando foi acionada e se dirigiu ao endereço citado. Na residência, os policiais encontraram um homem sentado na calçada armado com uma foice.

A mulher estava ferida dentro de casa. O homem resistiu à prisão e precisou ser contido. O criminoso foi conduzido à Central de Polícia de Arapiraca.