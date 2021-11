Homem é preso após esfaquear e apedrejar pai e filha

Um suspeito foi preso na noite dessa quinta-feira (18), após esfaquear e apedrejar um homem e a sua filha, na cidade de Girau do Ponciano, na região Agreste de Alagoas. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu no povoado Caldeirões, na zona rural da cidade, quando o preso e outro homem efetuaram os…

Um suspeito foi preso na noite dessa quinta-feira (18), após esfaquear e apedrejar um homem e a sua filha, na cidade de Girau do Ponciano, na região Agreste de Alagoas.

De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu no povoado Caldeirões, na zona rural da cidade, quando o preso e outro homem efetuaram os golpes de pedras e facas contra as vítimas.

A PM informou que após o crime, agentes da Guarda Municipal de Girau do Ponciano estiveram no local e viram um dos suspeitos sentado no chão após ser contido por moradores da região. O outro conseguiu fugir. Ambos foram identificados, mas não tiveram seus nomes divulgados devido a lei do Abuso de Autoridade.

As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital de Emergência do Agreste (HEA), em Arapiraca.