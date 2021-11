Homem é preso após se masturbar dentro de ônibus em Salvador

Um homem foi preso em Salvador após ser flagrado se masturbando dentro de um ônibus, que fazia a linha Parque São Cristóvão x Barroquinha, no Terminal da Barroquinha.

A polícia foi acionada por um dos passageiros que presenciou o ato. Segundo informações da Polícia Militar, ao chegarem ao local, policiais do 18º BPM encontraram o suspeito com o zíper da bermuda aberto e em vias de fato com outro passageiro.