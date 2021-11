Homem é preso em flagrante por matar companheira estrangulada em Itinga

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (19) por matar a companheira, no bairro de Itinga, em Lauro de Freitas – Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a Polícia Civil, Sara Souza dos Santos, de 20 anos, foi estrangulada. O crime aconteceu na Rua Esmeralda da Cunha, Quadra B, por volta das 2 horas da manhã.

De acordo com o G1 Bahia, informações preliminares apontam que a vítima foi assassinada na frente do filho, que é um bebê. Testemunhas do crime chegaram a denunciar o fato de que a jovem estava sofrendo violência física.