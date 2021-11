Homem fica ferido após discussão no bairro de Ponta Verde

Uma discussão deixou uma pessoa ferida, na noite de sábado, 20, em frente a praia de bairro de Ponta Verde, área nobre de Maceió. Consta no boletim de ocorrências do Copom Maceió que durante uma discussão, um homem de 34 anos, que estava de posse de um facão, desferiu alguns golpes em outro cidadão, de…

Uma discussão deixou uma pessoa ferida, na noite de sábado, 20, em frente a praia de bairro de Ponta Verde, área nobre de Maceió.

Consta no boletim de ocorrências do Copom Maceió que durante uma discussão, um homem de 34 anos, que estava de posse de um facão, desferiu alguns golpes em outro cidadão, de 57 anos.

Ferida, a vítima recebeu os primeiros socorros do Samu, que o conduziu ao Hospital Geral do Estado (HGE), no bairro do Trapiche da Barra.

Os policiais do 1º BPM que realizavam patrulhamento pela região foram acionados e prenderam o acusado.. Ele foi levado à Central de Flagrantes, no Farol, onde foi autuado por tentativa de homicídio.