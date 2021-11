Homem fica ferido após espingarda disparar durante carregamento

Um homem foi hospitalizado após sofrer um tiro acidental de espingarda, no município de Água Branca, na região do Sertão de Alagoas. O nome da vítima não foi divulgado. De acordo com a Polícia Militar, o fato ocorreu no bairro Alto da Boa Vista, na parte alata da cidade, quando a vítima estava carregando uma…

Um homem foi hospitalizado após sofrer um tiro acidental de espingarda, no município de Água Branca, na região do Sertão de Alagoas. O nome da vítima não foi divulgado.

De acordo com a Polícia Militar, o fato ocorreu no bairro Alto da Boa Vista, na parte alata da cidade, quando a vítima estava carregando uma espingarda, que acabou disparando e atingindo-o na região do tórax.

Apesar do ferimento, o homem foi socorrido consciente. A arma de fabricação caseira era mantida de modo irregular. Ele foi encaminhado ao Hospital Regional do Sertão, em Santana do Ipanema.

A arma foi apreendida. Após receber alta, a vítima deverá se apresentar à delegacia para prestar esclarecimento e responder pela posse irregular de arma de fogo.